Blizzard fornisce un aggiornamento su un porting console di Hearthstone: "Sappiamo che è possibile"

Nonostante sia stato un enorme successo su PC e dispositivi mobili, Hearthstone non ha mai fatto il salto sulle console. Anche se si può sostenere che le meccaniche di battaglia con le carte non si adattino intrinsecamente al gameplay basato sul controller, la configurazione di una Nintendo Switch con touchscreen e persino mouse su Switch 2 rende sicuramente la piattaforma una concorrente solida per Hearthstone? Tuttavia, Blizzard non ha ancora condiviso altro su questo fronte.

Durante il nostro recente viaggio a Irvine, California, per visitare la sede di Blizzard, Gamereactor ha avuto l'opportunità di incontrare il produttore esecutivo Nathan Lyons-Smith, durante il quale abbiamo parlato brevemente se Hearthstone potesse arrivare sulle console, e persino avere versioni dedicate per il numero sempre maggiore di PC portatili e sistemi desktop più orientati alle console domestiche come Steam Machine.

Lyons-Smith ci ha detto: "Niente da annunciare ora." Ma ha continuato spiegando: "C'è un livello di investimento che dobbiamo fare e che dobbiamo realizzare. Principalmente in termini di interfaccia utente e UX, assicurandosi che sia molto naturale andare a giocare a carte su quelle piattaforme. So che è possibile, Duels of the Planewalkers di Magic molti anni fa era assolutamente delizioso, quindi so che possiamo farcela. È una questione di se ci sono abbastanza giocatori oltre a chi tirerà fuori il telefono o il tablet. È stato così emozionante vedere quella parte del mercato crescere, così che poi possiamo dire, sì, facciamolo."

