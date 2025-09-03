Blizzard: l'intelligenza artificiale può gestire le cose noiose, gli esseri umani rimangono creativi

HQ

Non è un segreto che l'industria dei giochi stia puntando tutto sull'intelligenza artificiale, con giganti come Take-Two ed EA che la stanno già adottando come parte delle loro pipeline di produzione. Ora, Blizzard Entertainment si è unita alla lista, riconoscendo apertamente la sua implementazione in World of Warcraft. In un'intervista con Eurogamer, Gabriel Gonzalez, membro del team di arti visive di Blizzard, ha difeso l'uso dell'intelligenza artificiale da parte dello studio. Ha sottolineato che la tecnologia viene applicata principalmente per ridurre il lavoro ripetitivo e dispendioso in termini di tempo, liberando più tempo per gli sforzi creativi.

"Penso che per noi, e il modo in cui possiamo pensare all'intelligenza artificiale e agli strumenti e a come potremmo o meno integrarli, dipenda da 'come possiamo trovare il modo di eliminare le parti più umili del lavoro' e liberare più tempo per le persone per essere creative", Ha spiegato Gonzalez.

Ha anche citato un esempio pratico da World of Warcraft: il montaggio del casco. Poiché il gioco presenta un'ampia varietà di razze con corna, forme insolite delle orecchie e altri tratti unici, l'intelligenza artificiale è stata utilizzata per semplificare il processo di regolazione dei caschi per ogni tipo di personaggio. "Cose come l'intelligenza artificiale aiutano molto in questo", Gonzalez ha osservato.

Tuttavia, Blizzard ha sottolineato che l'intelligenza artificiale non viene utilizzata per aspetti creativi fondamentali come la progettazione di personaggi o meccaniche di gioco, aree in cui la creatività umana è ancora considerata essenziale. Ciononostante, lo sviluppo solleva preoccupazioni, poiché molti operatori del settore hanno già perso il lavoro a causa delle aziende che si affidano sempre più all'intelligenza artificiale per ridurre i costi e aumentare l'efficienza. La grande domanda, quindi, non è se, ma quando l'intelligenza artificiale inizierà a essere introdotta in processi più creativi, anche nei principali studi.