Blizzard per celebrare i 30 anni di Diablo con il concerto The Infernal Symphony a Londra

Stiamo attualmente celebrando il 30° anniversario della serie Diablo, qualcosa che Blizzard ha recentemente portato a nuovi livelli nella sua trasmissione Spotlight dedicata al franchise, che ha rivelato molti piani legati a Warlock per vari giochi Diablo. Ma c'è molto di più in serbo.

Circa sei settimane dopo l'arrivo dell'espansione Lord of Hatred in Diablo IV, si terrà a Londra un grande concerto che celebrerà la famosa serie. Conosciuta come The Infernal Symphony, si terrà il 6 giugno al Royal Festival Hall di Southbank Centre e vedrà vari brani della franchigia eseguiti in quella che viene descritta come un "potente pellegrinaggio musicale attraverso il mondo di Sanctuary."

La Sinfonia Infernale sarà diretta dal direttore Marek Wroniszewski, mentre la musica sarà poi eseguita dai London Mozart Players e dall'Hertfordshire Chorus. Lo spettacolo sarà inoltre organizzato dal compositore-produttore Ignacy Wojciechowski.

Naturalmente, dato che si tratta di una celebrazione di tutto ciò che riguarda Diablo, ci saranno ospiti di veterani e sviluppatori di Blizzard, tra cui il compositore principale Ted Reedy e il direttore musicale Derek Duke.

La sinossi dello show aggiunge: "Dalla chitarra malinconica di Tristram, ai temi sonori di Lords of Destruction, agli archi cupi di Kyovashad; dagli inni di battaglia fragorosi alle armonie corali inquietanti - The Infernal Symphony dà vita alla musica che ha plasmato l'anima di Sanctuary e affascinato generazioni di giocatori."

I biglietti sono attualmente in vendita per l'evento di un solo giorno, con prezzi che iniziano da £57. Si dice che lo spettacolo durerà circa due ore.

