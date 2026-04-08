Blizzard rivela la riprogettazione di Anran dopo aver affrontato una reazione negativa rispetto al progetto originale

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È quasi ora che arrivi la seconda stagione del rebranded Overwatch, poiché il 14 aprile arriverà il prossimo capitolo del gioco, portando nuovi momenti narrativi, un nuovo personaggio, ulteriori cambiamenti e miglioramenti, e anche il tanto atteso redesign dell'eroe Anran.

Quando il personaggio è stato presentato all'inizio di quest'anno, ha ricevuto molte critiche dalla comunità e persino dal doppiatore, che non erano esattamente entusiasti di come Blizzard si sia allontanata dal design concettuale sicuro e popolare. Lo sviluppatore ha promesso che avrebbe riesaminato il personaggio e aggiornato il suo modello il prima possibile, ed è proprio questo che stiamo vedendo ora.

Il modello aggiornato è stato condiviso, che presenta, secondo le stesse parole di Blizzard, una "posa più sicura", un maggiore focus su "occhi, sopracciglia e bocca", una "somiglianza più stretta con suo fratello Wuyang", guance e mascella più definite, e "ombreggiature e lentiggini più scure".

Il direttore del gioco Aaron Keller ha accennato a questi miglioramenti in un video di aggiornamento nuovo, che potete vedere qui sotto, e per un confronto tra modelli nuovi e vecchi, potete vedere anche alcune immagini qui sotto.