Blizzard sembra aver finalmente risolto il bug di progressione di Overwatch, promette ricompense a chi ne è colpito

HQ

Il lancio della prima stagione di Overwatch nel 2026 è stato segnato da un grave errore. Un enorme bug di progressione ha infettato il gioco, impedendo ai giocatori di progredire nel pass evento Talon x Overwatch, guadagnare alcune ricompense del Battle Pass o addirittura ottenere Punti Competitivi. Il gioco ha funzionato come previsto, ma le numerose ricompense offerte non venivano distribuite come previsto.

Questo bug causa problemi da circa cinque giorni, ma sembra che Blizzard abbia finalmente trovato un modo per eliminarlo. In un post su un forum, è confermato che una correzione è in fase di implementazione per rimuovere il fastidioso bug, con coloro che ne sono interessati (letteralmente tutti quelli che hanno giocato dallo scorso weekend) che saranno ricompensati per i loro problemi con i seguenti bonus.



12 Scatola di bottino base



1 Cassette epiche di bottino



1 Scatola leggendaria del bottino



2 linee doppiatorie (Sojourn, Emre)



2 Titoli Comuni (Overwatch, Talon)



1 Ciondolo Armi (Overwatch )



1 Tessera da visita (Emre)



Queste ricompense potrebbero impiegare alcuni giorni ad arrivare e Blizzard nota che alcune potrebbero ricevere le loro ricompense prima di altre. Allo stesso modo, dato che il bug ha praticamente ucciso la prima settimana dell'evento Talon x Overwatch, le sfide di completamento dei passaggi vengono ridotte per garantire che chi vuole i titoli e le ricompense complete possa comunque ottenerli come previsto. Questo accadrà in linea con la patch di metà stagione tra qualche settimana e, per quanto riguarda il cambiamento delle cose, Blizzard spiega.



Comandante d'Attacco: Completare 8 Overwatch passaggi evento → Completare 7 Overwatch passaggi eventi



Imperatore Lupino: Completare 8 passaggi evento Talon → completare 7 pass evento Talon



Di conseguenza, il requisito della sfida Double Agent richiederà ora solo 14 passaggi completati invece dei 16 originali



Sei stato colpito da questo bug in Overwatch di recente?