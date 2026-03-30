Blizzard si sta alleando con Nexon per supportare Overwatch in Corea

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Mentre noi in Occidente riconosciamo Blizzard come l'azienda che guida lo sviluppo e la pubblicazione di Overwatch, in Asia non è sempre stato così. Per la Cina, ad esempio, c'è stato un lungo periodo in cui NetEase si è occupata della pubblicazione del gioco, cosa che ha lasciato i giocatori cinesi bloccati quando l'accordo tra le due aziende è terminato. Ora, la Corea vivrà un accordo simile.

È stato rivelato che Nexon e Blizzard stanno collaborando, con l'azienda coreana che si occuperà delle operazioni di pubblicazione e servizio live di Overwatch nel mercato coreano. Blizzard continuerà a guidare lo sviluppo del gioco, il che significa che eventuali aggiornamenti avranno una portata condivisa a livello globale, ma la Corea avrà un nuovo responsabile editoriale per il progetto.

Per quanto riguarda il motivo, un post sul blog spiega (dopo la traduzione):

"Questa partnership può essere descritta come una collaborazione che combina la visione creativa globale e la leadership nello sviluppo del team Overwatch di Blizzard con l'avanzata esperienza di Nexon nelle operazioni di servizi live, nell'ecosistema PC bang e nella gestione della comunità in Corea.

"Attraverso questa collaborazione, entrambe le aziende mirano a migliorare in modo significativo l'esperienza di far parte della comunità coreana PC Overwatch offrendo esperienze e programmi comunitari a tema coreano migliorati, e ampliando le opportunità per i giocatori di connettersi con il gioco e tra loro in modi nuovi."

L'ulteriore problema è che questo si applicherà solo alla versione PC (non Steam) di Overwatch nella regione, ma che il beneficio includerà "più contenuti focalizzati sulla Corea", una migliore localizzazione e partnership rafforzate.