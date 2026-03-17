Blizzard spiega perché ora è il momento perfetto per Diablo IV Warlock: "La classe respira la battaglia tra il Paradiso e Hell "

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Non dovremo aspettare molto prima che Diablo IV riceva la sua seconda espansione sotto forma di Lord of Hatred. Il prossimo grande DLC del gioco debutterà alla fine di aprile, il 28, e, tra l'aggiunta di una marea di nuove funzionalità, luoghi, nemici, tutto il padrone, introdurrà anche 'ufficialmente' due nuove classi.

Il primo è già disponibile per chi ha preordinato Lord of Hatred, poiché il Paladino è giocabile e lo è da alcuni mesi, ma il suo lancio ufficiale è tecnicamente legato all'espansione in cui il Warlock arriverà effettivamente.

Per quanto riguarda il motivo per cui Lord of Hatred sia il momento perfetto per portare lo stregone in Diablo IV, in una recente intervista con Björn Mikkelson, designer di classi di Blizzard e Diablo IV, ci viene detto che non c'è momento migliore per l'archetipo del personaggio.

"Il Warlock si adatta molto bene a questa espansione, perché lo stiamo anche lanciando insieme al Paladino. La classe vive e respira la famigerata battaglia eterna tra Paradiso e Inferno. Questa dualità è una parte importante dell'espansione; È davvero bello avere queste due classi che si scontrano. E dato che questo è il 30° anniversario di Diablo, anche il Warlock è davvero una bella scelta. Quando pensi a un gioco con demoni, cosa c'è di più essenziale della classe evocazione demoniaca? È un po' come Diablo tutto racchiuso in una sola classe."

Per saperne di più dal Warlock, puoi leggere le nostre riflessioni recenti sulla classe dopo aver potuto provare direttamente il personaggio durante una recente visita al quartier generale di Blizzard.