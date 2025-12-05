Blizzard sta cercando un nuovo direttore creativo di Overwatch per creare il "prossimo decennio" di lore per lo sparatutto eroico

HQ

Tra meno di sei mesi, Overwatch festeggerà effettivamente il suo decimo anniversario, dato che il gioco originale (che non è molto diverso dal suo seguito) è uscito a maggio 2016. Con questo traguardo alle porte, potreste chiedervi cosa ci aspetta per Overwatch e quali sono i grandi piani di Blizzard per lo sparatutto eroico?

In un nuovo annuncio di lavoro sul sito di Blizzard, si scopre che lo sviluppatore sta cercando un direttore creativo per il franchise Overwatch, una persona qualificata con oltre un decennio di esperienza nella direzione creativa, che possa unirsi al progetto e "creare la roadmap narrativa per il prossimo decennio di Overwatch, plasmando gli archi emotivi, pilastri tematici e mitologia in evoluzione che guideranno la narrazione attraverso giochi, cinematiche, editoria e transmedia."

Sì, hai letto bene, Blizzard sta attivamente cercando di vedere come può continuare a espandersi Overwatch almeno per il prossimo decennio, con la persona che assume questo ruolo dovrà essere un "leader con una voce creativa audace, una profonda comprensione del worldbuilding e della narrazione guidata dai personaggi, e la capacità di collaborare con partner interdisciplinari per offrire risonanti emotivamente, storie inclusive, a livello globale che riflettono il cuore di Overwatch: speranza, eroismo e il potere di un mondo unito."

L'individuo avrà anche il compito di "plasmare il cuore di un universo che celebra ottimismo, eroismo e connessione globale, costruendo le storie che ispireranno la prossima generazione di eroi."

Quello che non è chiaro è se questo significherà nuovi Overwatch progetti all'orizzonte o se dovremmo semplicemente aspettarci che Overwatch 2 crescano sempre di più, anche se la seconda opzione sembra più probabile, dato che spiega il post che si pone un'enfasi su "l'evoluzione continua degli eroi esistenti e l'introduzione di nuovi con storie ricche e voci autentiche."