Blizzard sta esplorando adattamenti con maggiore efficacia: "Vogliamo poter apparire su ogni schermo immaginabile"

Considerando la corsa all'oro della proprietà intellettuale che ha travolto Hollywood ultimamente e ha assorbito molti dei franchise e marchi videoludicici più grandi e popolari, è quasi sorprendente che Blizzard Entertainment non sia stata coinvolta nel gruppo. Certo, Blizzard ha già provato a fare l'adattamento con il film animato Warcraft, ma molte altre serie iconiche non hanno ricevuto lo stesso livello di focus. Ma forse presto questo cambierà.

Parlando con Variety, la presidente di Blizzard, Johanna Faries, ha spiegato che l'azienda non si tira indietro dall'esplorare altri mezzi di intrattenimento, poiché punta a essere su "ogni schermo immaginabile."

Faries osserva: "Ne parliamo molto. Non siamo Blizzard Games, siamo Blizzard Entertainment. Vogliamo poter apparire su ogni schermo immaginabile. Vogliamo essere in grado di creare nuovi fan che magari non sono stati con noi negli ultimi 35 anni. Il modo in cui continueremo a coinvolgere Hollywood o il cinema e la TV in modi più ampi sarà, nel breve termine, probabilmente una parte importante di questa ricetta. Suoniamo anche nella musica. Giochiamo anche in spazi non tradizionali, certamente oltre al gaming."

Per quanto riguarda ciò che potrebbe effettivamente essere, Fairies esprime che ci sono "discussioni altamente generative, proattive, a breve termine in quasi tutti i nostri mondi in questo momento, riguardo a cosa possiamo fare, quale formato funziona, chi sia il team giusto per portare questo a nuovi pubblici in modo di alto livello." Questo si aggiunge a un'affermazione molto audace secondo cui "ognuna delle nostre proprietà intellettuali potrebbe essere una delle le più grandi esperienze mediatiche lineari che il mondo potesse vivere."

Considerando i numerosi eccellenti trailer cinematografici che Blizzard pubblica, molti hanno chiesto che Overwatch fosse un marchio da esplorare più ampiamente, con Faries che ne ha persino parlato brevemente con i seguenti eventi.

"È qualcosa che vediamo segnalarci molto costantemente. Quindi, ogni volta che pubblichiamo qualsiasi tipo di lore, inclusa una tesi cinematografica, c'è un'espressione molto comune di: vorrei poter avere di più di questo, vorrei che potessimo goderci queste storie. Quindi, quando ho assunto il ruolo di GM della franchigia, queste opportunità e possibilità future mi hanno spinto a dire sì, sì, sì, perché penso che abbiamo mantenuto le promesse nel gioco, ma c'è ancora molto sull'esperienza più ampia della franchigia che volevo portare a giocatori e tifosi."

