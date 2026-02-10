Blizzard sta pianificando un aggiornamento del modello di personaggio di Anran dopo le critiche dei fan

HQ

Sebbene sembri che molti fan siano felici e positivi dei cambiamenti e delle aggiunte che arriveranno a Overwatch già più tardi oggi, quando arriverà la Stagione 1 del 2026 e farà uscire fino a cinque eroi contemporaneamente, ci sono fan un po' infastiditi dall'aspetto di uno di questi eroi.

Anran è stata sotto i riflettori perché i fan non sono esattamente entusiasti che non assomigli al personaggio che era apparso nei video animati precedenti. Sembra che sia prevalentemente il pubblico cinese (Anran è un personaggio cinese, quindi è comprensibile) a essere il più frustrato, dato che il personaggio non sembra riflettere la cultura come avrebbe potuto, con suo fratello Wuyang che è un esempio migliore di come le cose avrebbero dovuto essere gestite. Ma Blizzard è consapevole che c'è un dibattito intorno ad Anran e ora, in un video di aggiornamento, il direttore di gioco di Overwatch Aaron Keller ha promesso che dei cambiamenti sono in arrivo.

Completamente, Keller spiega: "Il team sta attualmente discutendo cosa servirà per far sì che Anran sembri e si senta più la sorella maggiore feroce che tutti avevamo immaginato. Siamo molto orgogliosi del lavoro che il nostro team ha fatto su Anran e sugli altri cinque eroi che lanciano la prima stagione e siamo d'accordo che lei possa essere ancora migliore se riusciamo a interpretare correttamente questo aspetto di lei nel gioco. Abbiamo discusso di condividere questo con tutti voi la settimana scorsa, ma volevamo aspettare di avere la conferma esatta di cosa potevamo fare. Speriamo di fare questo aggiornamento nella Stagione 1, ma non ho ancora dettagli specifici da condividere."

Quindi dovremmo aspettarci cambiamenti nel modello del personaggio di Anran a breve, ma quanto presto non è chiaro, dato che la prima stagione probabilmente durerà almeno un paio di mesi. Per saperne di più su Anran, dai un'occhiata al gameplay del personaggio qui sotto.