Blizzard sta rimpicciolendo Bastion perché la sua aura era letteralmente troppo grande

HQ

Blizzard ha cercato di capire come bilanciare Bastion per anni, e questo ha incluso modifiche più piccole e anche riprogettazioni radicali di abilità e kit. La prossima modifica è un modello, una mossa che ridurrà l'impronta di Bastion, letteralmente.

Nella prossima stagione 17, Bastion sta per diventare più piccolo del 10%. Il motivo dell'aggiustamento è semplicemente quello di ridurre la natura del personaggio di essere una spugna di proiettili, poiché il modello grande è stato notato come un bersaglio da molti nemici, il che significa che un modello leggermente più piccolo dovrebbe aumentare considerevolmente la sua capacità di sopravvivenza.

Blizzard spiega il cambiamento come segue: "Il nostro allegro Omnic preferito fa un sacco di danni, ma le dimensioni del suo modello di personaggio lo rendono difficile da giocare in molte situazioni. Bastion fatica a sopravvivere anche se ha la più grande riserva di salute e armatura di qualsiasi eroe che infligge danni.

E continua: "Le dimensioni di Bastion saranno ridotte del 10% al lancio della stagione 17 per dargli un aumento della sopravvivenza. Anche se non è il cambiamento più sconvolgente che abbia mai colpito Overwatch, è una testimonianza dei molti modi diversi in cui possiamo cambiare e bilanciare il gioco per ogni eroe".

In caso contrario, Blizzard nota che la Stagione 17 presenterà solo modifiche e bilanciamento degli eroi minori, inclusi i devastanti Freyja, Junker Queen, Pharah e Lifeweaver. Tutto questo diventerà realtà a partire dal 24 giugno.