Blizzard sull'era Overwatch 2: "È stato un periodo necessario di sfida"

HQ

Overwatch è stato un gioco affascinante da seguire, dato che è nato come uno dei progetti multiplayer più promettenti ed entusiasmanti che abbiamo visto da tempo. Ha ricevuto grandi consensi, ha vinto trofei e premi, ha ricevuto un forte supporto post-lancio e, in generale, tutte le stelle sembravano allinearsi sul fatto che il futuro fosse molto, molto luminoso. Poi le cose hanno iniziato a sfuggire mentre Blizzard cercava un sequel, lasciando il gioco originale piuttosto privo di vita prima di passare a un seguito numerato che lasciava molto a desiderare.

Con l'ascesa di Marvel Rivals e altri sparatutto di successo per eroi, Blizzard doveva puntare forte con Overwatch come parte del Spotlight annuale, e per esperienza nostra ci è riuscito. Ma abbandonare il "2" solleva la domanda se persino Blizzard consideri l'evoluzione verso Overwatch 2 un'impresa di successo, una domanda che Gamereactor ha posto alla leadership di Overwatch durante una conferenza stampa presso la sede dello sviluppatore a Irvine in California.

Quando ci è stato chiesto se l'era Overwatch 2 fosse un successo agli occhi di Blizzard e se avrebbe fatto qualcosa di diverso col senno di poi, lo sviluppatore ci ha detto.

"Cosa cambierei se potessimo tornare indietro? Probabilmente non lo chiamerei Overwatch 2," ride Walter Kong, capo del Live-Games/Mobile Development. "Guardando indietro a quel periodo, penso davvero che sia stato un periodo positivo per noi, poiché abbiamo fatto una transizione importante. Abbiamo fatto la transizione verso una partita live in corso e non è stato facile, è stato davvero, davvero difficile. Do il merito ai leader del team per aver guidato l'organizzazione attraverso tutto ciò. Ho visto che col tempo nella squadra è diventato qualcosa che sembrava più naturale per offrire contenuti stagionali e più naturale rispondere ai giocatori. Quindi penso che sia stato un periodo necessario di sfida che abbiamo dovuto superare per arrivare dove siamo oggi. Non credo che potremmo saltare direttamente qui. Quindi, anche se penso che sarebbe... solo ripensare a ciò che abbiamo vissuto mi fa sentire un po' esausto in quegli anni, ma penso che sia stato ciò che ci ha permesso di portare Overwatch nel futuro."

Il Game Director Aaron Keller ha poi ampliato ulteriormente: "È sempre difficile guardare al passato e poi decidere cosa faresti diversamente perché siamo in una posizione in cui avevamo un gioco che stavamo gestendo e dovevamo capire qual era il modo migliore per farlo. Penso che, se guardi agli ultimi anni, quello che abbiamo fatto con Overwatch è stato concentrarci davvero su quell'esperienza PvE competitiva di base, e sì, è diversa da parte di ciò che Overwatch 2 era immaginato. Quello che abbiamo iniziato a sentire dai giocatori, man mano che investivamo sempre più tempo, energia e risorse nel migliorare continuamente il gioco, è che sembrava davvero di aver meritato il '2'. Non penso che andando avanti, questo non sia un'ammissione di errore, ma stiamo davvero dicendo che la nostra visione e il nostro impegno per il futuro di Overwatch sono per questo live-service, per questo gioco di lifestyle sempre attivo, per sempre."

Keller conclude dicendo: "E penso che una cosa da riconoscere, dal modo in cui guardo a partite come questa e ai giocatori per essa, è che devono avere fiducia nel gioco e nella squadra nel presente per poter investire tempo nel gioco in futuro. Quindi quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni è sviluppare quella fiducia con i nostri giocatori, e parte di ciò che riguarda la Stagione 1 è che ora che abbiamo quella fiducia, la usiamo per andare il più in grande possibile e spingere il gioco al livello successivo, e speriamo dare a ancora più giocatori la fiducia che possano entrare a giocare a Overwatch perché sarà qui per anni a venire."

Quindi, grandi speranze da parte di Blizzard per il futuro di Overwatch. Quello che lo sviluppatore ha però chiarito è che la cadenza proposta per il 2026, includendo 10 nuovi eroi nell'anno solare, potrebbe non corrispondere agli anni futuri. Blizzard ha espresso che valuterà vari modi per rafforzare il gioco, magari con un'enfasi su mappe nuove, magari rielaborazioni degli eroi, o idee aggiuntive oltre a questo. Il punto è che il 2026 sembra un grande ritorno alla forma per Overwatch e, se tutto va bene, rimarrà in forma per molti anni a venire.

Per saperne di più su Overwatch, consulta il nostro rapporto sull'edizione Switch 2 del gioco qui, con alcuni extra esclusivi su come il gioco sia stato progettato per adattarsi alla piattaforma portatile.