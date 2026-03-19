BlizzCon 2026 presenterà cinque grandi tornei esports

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Il 2026 si preannuncia come un altro anno che vedrà un festival BlizzCon sempre più raro. Con questa grande convention in arrivo, se entri spesso nei giochi degli sviluppatori e tieni d'occhio le loro scene competitive, potresti essere curioso di sapere quali tornei ed eventi saranno offerti alla fiera. Questo è stato confermato, anche se in precedenza conoscevamo alcuni di questi piani.

Ad esempio, sappiamo da tempo che la Overwatch World Cup tornerà questo settembre, con l'evento principale che si terrà alla BlizzCon. Allo stesso modo, Blizzard si è espressa apertamente nell'ospitare una Blizzard Classic Cup allo show, invitando i giocatori veterani a sfidarsi in Heroes of the Storm, StarCraft: Remastered, StarCraft II e Warcraft III: Reforged.

Oltre a questi due tornei, gli altri presenti includono l'Hearthstone Masters Tour e due eventi di World of Warcraft, ovvero il Midnight Mythic Dungeon International e il World of Warcraft Arena World Championship.

Per quanto riguarda le ricompense per ogni evento, oltre ai trofei molto ambiti, ci viene anche detto che la Classic Cup avrà 100.000 dollari, gli eventi WoW offriranno un totale di 600.000 dollari, la OW World Cup non avrà un montepremi vero e proprio essendo un evento internazionale e nazionale, e infine, anche il premio per l'Hearthstone Masters Tour deve essere confermato.

Sei entusiasta del ritorno della BlizzCon?