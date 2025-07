Blockbuster Ne Zha 2 sta arrivando in Occidente: A24 raggiunge un accordo di distribuzione negli Stati Uniti con CMC Pictures

HQ

Il 2025 non è stato così deserto di successi al botteghino come l'anno precedente, ma curiosamente, in mezzo a tante notizie su Jurassic Park: The Reborn, A Minecraft Movie o Sinners, c'è un blockbuster che non sta entrando nelle classifiche di nessuno, ed è perché è un film che, fino ad ora, ha avuto solo una distribuzione internazionale limitata. Ma le cose stanno per cambiare.

Stiamo, ovviamente, parlando di Ne Zha 2. Il film d'animazione con il maggior incasso della storia, con oltre 2,2 miliardi di dollari incassati fino ad oggi, e che è uscito solo in una manciata di sale al di fuori della Cina. La situazione è destinata a cambiare, poiché The Hollywood Reporter riporta che la società di produzione A24 ha stretto un accordo con CMC Pictures per distribuireNe Zha 2 nelle sale statunitensi. Anche se è improbabile che il film batta nuovi record in Nord America, non c'è dubbio che l'interesse nel vedere questo colosso al di fuori del suo ambiente domestico attirerà alcuni spettatori.

Inoltre, sembra che la società di produzione avrà molto tatto nella selezione dei doppiatori inglesi del film. È stato confermato che la vincitrice dell'Oscar Michelle Yeoh sarà una delle principali doppiatrici del film.

Ne Zha 2 è un sequel diretto di Ne Zha (2019), un racconto popolare folkloristico cinese che segue una giovane semidea ribelle di nome Ne Zha mentre lotta per liberarsi dalle catene del suo destino di distruttore dell'umanità.

Che ne pensi? Potrebbe Ne Zha 2 riconvalidare il suo successo negli Stati Uniti?