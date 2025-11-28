Il Bloober Team annuncia Layers of Fear: Final Masterpiece Edition

Se hai finito Cronos: The New Dawn per Switch 2 e hai voglia di ancora più horror a tema Bloober Team, abbiamo una buona notizia per te. Il colosso polacco dell'horror ha appena annunciato Layers of Fear: Final Masterpiece Edition (tramite Nintendo Life).

Come si può intuire dal titolo, si tratta di un pacchetto molto completo che contiene sia Layers of Fear che Layers of Fear 2, completo di tutti i DLC. Ma perché accontentarsi di questo? Se è una Final Masterpiece Edition, deve essere all'altezza del suo nome - ed è per questo che include anche capitoli nuovi di zecca da terrorizzare. Ecco come Bloober descrive la sua nuova uscita:

"Layers of Fear è un'esperienza in prima persona che fonde esplorazione guidata dalla storia, enigmi ambientali e horror psicologico. La Final Master Edition unisce le storie intrecciate di tre personaggi — il Pittore, l'Attore e lo Scrittore — ciascuno consumato dalla loro dedizione all'arte. L'atmosfera è elevata da una colonna sonora inquietante ma inquietantemente bellissima, composta dal musicista pluripremiato Arek Reikowski. Ricostruita con HDR, ray tracing e illuminazione dinamica, questa edizione approfondisce l'immersione nel suo mondo malinconico e agghiacciante."

E per rendere le cose ancora migliori, la sua anteprima è prevista a dicembre, anche se non abbiamo ancora una data di uscita precisa da condividere.