Bloober Team inizia un conto alla rovescia per la rivelazione di un misterioso nuovo gioco

Il potente sviluppatore polacco di horror di Bloober Team è ancora solo in parte fresco dal lancio del suo ultimo progetto di videogioco, dato che a settembre 2025 ci è stato presentato Cronos: The New Dawn. Tuttavia, nonostante ciò, lo studio chiaramente non rallenta, dato che è stato avviato un conto alla rovescia per la rivelazione di un altro progetto di natura incerta...

Diciamo di natura incerta perché il progetto esatto in questione non è ancora stato rivelato. Finora, tutto ciò che Bloober Team è disposto a condividere con il suo pubblico è un misterioso sito di conto alla rovescia, con un URL che sembra incomprensibile ma che senza dubbio ha un significato per gli appassionati di enigmi da decifrare. Per chi fosse curioso, si chiama "RemosdNeulserorehsoOvamCeyerd.com"

La natura peculiare di questo sito di countdown ha portato alcuni fan a chiedersi se ciò sia in relazione all'esclusiva di Bloober per Nintendo Switch 2, con Twisted Voxel che ha notato che lo sviluppatore polacco ha recentemente registrato il marchio "Onyx The Dark Grip", il che forse fa luce sul nome del gioco.

Altrimenti, la rivelazione avverrà a metà febbraio, esattamente il 13 febbraio, che per caso è un venerdì, un venerdì 13... È un giorno davvero eccellente per svelare un nuovo gioco horror, vero?