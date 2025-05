Bloober Team: l'aggiornamento per PlayStation 5 Pro è in arrivo

HQ

Bloober Team ha confermato che un aggiornamento per Silent Hill 2 Remake, che ottimizza il gioco per PlayStation 5 Pro e sfrutta la potenza extra della console, è ancora in fase di sviluppo. Ma nonostante siano passati più di sei mesi dal lancio del gioco lo scorso ottobre, questa patch tanto attesa deve ancora materializzarsi.

Sebbene il Silent Hill 2 Remake sia stato generalmente ben accolto, alcuni giocatori hanno sottolineato una serie di problemi tecnici, in particolare problemi relativi alle prestazioni su PlayStation 5 Pro. Bloober ha promesso di risolvere queste preoccupazioni e ha ripetutamente affermato che stanno lavorando duramente su una soluzione. Ora, hanno parlato ancora una volta per rassicurare i giocatori che la patch sta arrivando. Il quando esatto, tuttavia, rimane incerto.

Sei uno di quelli che stanno ancora aspettando una patch PS5 Pro per Silent Hill 2 Remake ?