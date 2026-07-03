Bloober Team presenta il primo sguardo al gameplay per i DLC Lazarus di Cronos: The New Dawn

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Ci sono parecchi progetti horror promettenti che arriveranno su PC e console entro la fine dell'anno, non ultimi Halloween: The Game e Silent Hill: Townfall. Un altro esempio è Cronos: Lazarus, che è un DLC completo per Cronos: The New Dawn e che metterà i giocatori nei panni del Warden (alias il Pathfinder) per seguire le orme della giovinezza del personaggio e vedere come sia diventato il nemico che conoscevamo prima dei titoli di coda del gioco principale.

Sebbene lo sviluppatore Bloober Team non abbia ancora annunciato una data di uscita precisa per questa espansione, il team sembra avvicinarsi a farlo, dato che ora è stato pubblicato un diario degli sviluppatori, che mostra il primo assaggio del gameplay del DLC.

Enfatizza in particolare le nuove meccaniche di gioco e abilità che il Warden possiede, tra cui la teletrasportazione e le mosse di esca che "cambieranno l'approccio di gioco noto dal gioco originale". Questo si aggiunge all'introduzione dell'arma Gladius, che sarà utile per affrontare i nemici che si trovano sulla strada del Warden, che includono minacce di ritorno dal gioco principale, ma anche un nuovo Envoy inviato dal Collettivo che agisce come uno stalker e darà la caccia al Warden durante gli eventi di Lazarus.

Puoi vedere tutto questo in azione nell'ultimo sguardo a Cronos: Lazarus qui sotto, con il DLC previsto per PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2 questo autunno. Inoltre, negli eventi recenti Cronos: The New Dawn, il gioco ha recuperato i costi di produzione e ora genera solo entrate per Bloober Team.