Bloober Team promette che il suo progetto esclusivo per Nintendo Switch 2 avrà una svolta che nessun altro titolo horror aveva mai avuto prima d'ora

Sebbene ora sia conosciuto come uno studio multipiattaforma che offre eccellenti esperienze horror, Bloober Team è nato quasi come uno studio dedicato allo sviluppo di giochi per Nintendo. Anche se ora hanno guadagnato molta fama grazie a The Medium o Silent Hill 2 Remake su altri sistemi, hanno anche qualcosa di molto speciale in sviluppo per Nintendo Switch 2. Qualcosa che ancora non ha un nome ufficiale, e che conosciamo solo come Project M (da non confondere con il progetto NCSoft cancellato).

Sapevamo che qualcosa stava fermentando dentro lo studio, ci disse lo stesso CEO del Bloober Team Piotr Babieno mesi fa, ma ora abbiamo qualcosa di più concreto su cui basarci. Project M sarà un titolo esclusivo per la nuova console di Nintendo, e è intriso del DNA di alcune delle esperienze horror più note degli ultimi anni. In un'intervista a Nintendo Insider, lo stesso Babieno lo descrive così:

"Tutto quello che posso dire è che i fan di Resident Evil, Silent Hill, Limbo e Eternal Darkness si sentiranno subito a casa. Detto ciò, Project M introduce una svolta audace, che nessun gioco horror ha mai esplorato prima. Una visione che poteva esistere solo sull'hardware Nintendo."

Come avrete notato, un progetto di questa portata non è qualcosa di cui posso parlare liberamente, considerando gli NDA a cui Nintendo di solito associa i suoi progetti esterni, ma speriamo di saperne presto di più:

"Non hai idea di quanto sia difficile per me non rivelare cosa sia davvero il Progetto M, ma per ora è troppo presto per parlarne. Siamo fiduciosi che potremo presto condividere i primi dettagli."

Come pensi che sarà Project M del Bloober Team? Cosa renderà l'esperienza horror sull'hardware Nintendo così unica?