Bloober Team (Silent Hill 2, Cronos) svela un nuovo gioco 2.5D esclusivo per Nintendo Switch 2

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La voce che Bloober Team, lo studio polacco dietro Layers of Fear, Blair Witch, Observer, The Medium e più recentemente Silent Hill 2 Remake e Cronos: The New Dawn, stesse lavorando per Nintendo per un gioco esclusivo per Switch 2 è circola qualche mese fa (alcuni speravano che fosse un reboot di Eternal Darkness), e durante il Nintendo Direct di settembre, Nintendo l'ha annunciato: si chiama Onyx: The Dark Grip e uscirà in esclusiva per Nintendo Switch 2 nel 2027.

A differenza della maggior parte dei giochi realizzati dallo studio, che sono avventure in prima o terza persona, Onyx è un gioco 2.5D in cui interagisci con l'ambiente usando il touch screen o i controlli di movimento della console. Queste azioni sono percepite dal protagonista, Holden, come interventi soprannaturali... e lui perderà lentamente la ragione.

La chiave del gioco sarà aiutare Holden a scoprire la verità e sopravvivere, assicurandosi che non impazzisca completamente.

Va notato che il gioco sembra essere stato sviluppato da Broken Mirror Games, uno studio di co-sviluppo fondato dal Bloober Team nel 2024, responsabile di Saw: Genesis, il gioco multiplayer annunciato nell'ultima edizione del Summer Game Fest.

Cosa ne pensi di Onyx: The Dark Grip? Uscirà nel 2027, e solo su Switch 2.