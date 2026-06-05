Blood Message mostrato con un nuovo trailer

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Blood Message è stato mostrato con un trailer visivamente mozzafiato e un gameplay cruento. Il gioco è ambientato sullo sfondo di un conflitto per una regione strategica lungo la Via della Seta in Cina nell'anno 848 d.C. Giochi nei panni di un messaggero incaricato di consegnare un messaggio in questo gioco d'avventura ricco d'azione sviluppato da 24 Netease Games.

Non giochi come principe o imperatore, ma assumi invece il ruolo di una persona altrimenti insignificante data la portata e la portata del conflitto. Durante i Play Days, puoi anche provare una versione anteprima del gioco. Puoi guardare il trailer qui. Non sappiamo ancora quando il gioco uscirà, ma sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5.