Bloodborne Lo sviluppatore del remake è rimasto in silenzio sulla cessazione e desistenza da parte di Sony perché pensava che Bluepoint stesse lavorando a uno vero
Lo sviluppatore Maxime Foulquier pensava che il gioco avrebbe potuto essere un titolo di lancio per PlayStation 6.
Se c'è un gioco che vedrai ogni volta che PlayStation tiene una presentazione State of Play o Showcase, è Bloodborne. Non da Sony stessa, ovviamente, né da nessuno dei suoi studi, ma dai fan che inondano la chat con richieste di un Bloodborne 2 o un remake dell'originale. Nel corso degli anni ci sono stati diversi progetti creati dai fan, migliorando le prestazioni di Bloodborne e persino nuovi giochi basati sull'IP originale, come il kart racer Nightmare Kart (precedentemente Bloodborne Kart).
Lo sviluppatore Maxime Foulquier stava lavorando a quello che definisce un progetto di remake Bloodborne, ma nel marzo 2025 ha ricevuto una lettera di cessazione e desistenza da Sony che gli chiedeva di smettere di lavorare al suo remake. Foulquier rimase in silenzio all'epoca, ritenendo che ciò fosse una conferma che Sony stava lavorando a un vero remake del gioco, guidato da Bluepoint Studio.
Quando Bluepoint è stato chiuso la scorsa settimana, però, Foulquier si è reso conto che non c'era alcun remake Bloodborne, e che il suo progetto era stato cancellato perché violava la proprietà intellettuale di Sony. "La scomparsa di Bluepoint è una perdita enorme per l'industria e per il sogno di un remake Bloodborne," Disse Foulquier. "Chiudere uno studio così talentuoso mentre tu non stai nemmeno facendo un Bloodborne remake e in più inviare lettere di cessazione e desistenza a piccoli progetti di fan? Sei serio?"
C'è ancora qualche motivo tra i fan che un remake Bloodborne sia possibile, ma dopo che Bluepoint ha fatto un lavoro così straordinario portando Demon's Souls su PS5 per il lancio, è difficile immaginare un altro studio che possa prendere in considerazione il progetto.