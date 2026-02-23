Bloodborne Lo sviluppatore del remake è rimasto in silenzio sulla cessazione e desistenza da parte di Sony perché pensava che Bluepoint stesse lavorando a uno vero

HQ

Se c'è un gioco che vedrai ogni volta che PlayStation tiene una presentazione State of Play o Showcase, è Bloodborne. Non da Sony stessa, ovviamente, né da nessuno dei suoi studi, ma dai fan che inondano la chat con richieste di un Bloodborne 2 o un remake dell'originale. Nel corso degli anni ci sono stati diversi progetti creati dai fan, migliorando le prestazioni di Bloodborne e persino nuovi giochi basati sull'IP originale, come il kart racer Nightmare Kart (precedentemente Bloodborne Kart).

Lo sviluppatore Maxime Foulquier stava lavorando a quello che definisce un progetto di remake Bloodborne, ma nel marzo 2025 ha ricevuto una lettera di cessazione e desistenza da Sony che gli chiedeva di smettere di lavorare al suo remake. Foulquier rimase in silenzio all'epoca, ritenendo che ciò fosse una conferma che Sony stava lavorando a un vero remake del gioco, guidato da Bluepoint Studio.

Quando Bluepoint è stato chiuso la scorsa settimana, però, Foulquier si è reso conto che non c'era alcun remake Bloodborne, e che il suo progetto era stato cancellato perché violava la proprietà intellettuale di Sony. "La scomparsa di Bluepoint è una perdita enorme per l'industria e per il sogno di un remake Bloodborne," Disse Foulquier. "Chiudere uno studio così talentuoso mentre tu non stai nemmeno facendo un Bloodborne remake e in più inviare lettere di cessazione e desistenza a piccoli progetti di fan? Sei serio?"

C'è ancora qualche motivo tra i fan che un remake Bloodborne sia possibile, ma dopo che Bluepoint ha fatto un lavoro così straordinario portando Demon's Souls su PS5 per il lancio, è difficile immaginare un altro studio che possa prendere in considerazione il progetto.