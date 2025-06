Bloody revenge è nel menu in I Know What You Did Last Summer

HQ

Puoi scappare ma non puoi nasconderti. Il karma è una puttana. Ci sono molte frasi diverse che possono essere usate per descrivere la trama di I Know What You Did Last Summer, il reboot moderno del thriller horror del 1997 che ruota attorno a un gruppo di amici che stanno raccogliendo le conseguenze di una morte che hanno tenuto nascosta dall'anno precedente.

Il film riprende in una soleggiata giornata estiva durante i primi preparativi per il matrimonio tra due persone di un gruppo di amici più ampio, quando si riceve una lettera che pronuncia parole strazianti: "I Know What You Did Last Summer ". Questo vale per un incidente d'auto mortale di cui hanno scelto di tacere nel tentativo di eludere le conseguenze. Tuttavia, la vendetta bussa alla porta e presto gli amici si ritrovano alla mercé di un killer che cerca di superare rivolgendosi ai sopravvissuti dell'incidente del 1997, ovvero Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt.

Per quanto riguarda il cast principale di star più giovani, questo include Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers e Sarah Pidgeon. Il film è diretto da Jennifer Kaitlyn Robinson, con una storia di Robinson e Leah McKendrick e una sceneggiatura di Robinson e Sam Lansky.

Potrai guardare I Know What You Did Last Summer nei cinema dal 18 luglio e puoi vedere l'ultimo trailer qui sotto.