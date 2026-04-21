Blue Origin di Jeff Bezos è messo a terra dallo spazio

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Le cose non sono andate esattamente a favore del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, nello spazio ultimamente, con il lancio del massiccio razzo New Glenn che ha incontrato problemi dopo il decollo. Sebbene lo stadio riutilizzabile del razzo sia tornato e atterrato su una piattaforma nell'Atlantico come previsto, il previsto dispiegamento del satellite non è andato altrettanto bene. È finito troppo vicino alla Terra e quindi sarà inutilizzabile e si prevede che bruci.

Di conseguenza, la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha ora messo a terra la compagnia spaziale Blue Origin di Bezos, e ora devono indagare su cosa sia andato storto, riporta Yahoo. Finché questo problema non sarà identificato e risolto, non possono mantenere e migliorare il proprio servizio internet, Leo, che dipende dai satelliti, e ora si prevede che si rivolgano alla rivale di Elon Musk, SpaceX, per lanciare nuovi satelliti.