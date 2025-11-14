Blue Origin di Jeff Bezos fa atterrare per la prima volta il più grande razzo riutilizzabile, sfidando Musk

HQ

Blue Origin ha fatto atterrare con successo il booster del suo razzo più grande, New Glenn, segnando un importante risultato per l'impresa spaziale di Jeff Bezos. Il razzo di 98 metri è stato lanciato da Cape Canaveral, in Florida, trasportando la missione Escapade della NASA e un terminale satellitare Viasat, prima di tornare in sicurezza su una chiatta nell'Oceano Atlantico.

Il lancio arriva diversi mesi dopo il previsto e quasi un anno dopo il volo inaugurale di Blue Origin a New Glenn. La missione dimostra la crescente capacità di Blue Origin nella tecnologia dei razzi riutilizzabili, un campo in cui la rivale SpaceX ha già completato oltre 500 atterraggi di booster.

Una pietra miliare per gli spazi commerciali

Il secondo volo di New Glenn ha traghettato veicoli spaziali di ricerca critici verso Marte e ha evidenziato la spinta di Blue Origin a rivaleggiare con SpaceX nel mercato dei lanci commerciali. Sebbene la capacità di carico utile del razzo di 45 tonnellate sia inferiore a quella della Starship di SpaceX, il lancio rappresenta un passo fondamentale per garantire contratti multimiliardari con Amazon e il governo degli Stati Uniti.

Da quando ha assunto la carica di CEO nel 2023, il leader di Blue Origin ha supervisionato i licenziamenti e un cambiamento culturale verso una maggiore assunzione di rischi. Gli esperti vedono il successo dell'atterraggio di New Glenn come un segno che l'azienda potrebbe accelerare la sua cadenza di lancio e rafforzare la sua posizione nel mercato spaziale globale, tra cui la missione Artemis Moon della NASA e il programma satellitare Leo di Amazon.