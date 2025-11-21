Blue Origin presenta il razzo New Glenn di dimensioni giganti per sfidare SpaceX

HQ

La compagnia spaziale di Jeff Bezos, Blue Origin, ha annunciato piani per una variante più grande e potente del suo razzo New Glenn, con l'obiettivo di competere con la flotta SpaceX di Elon Musk. Il nuovo razzo, chiamato New Glenn 9x4, avrà nove motori nel primo stadio e quattro nel secondo, un aggiornamento rispetto all'attuale progetto 7x2.

Blue Origin ha dichiarato che il New Glenn 9x4 fa parte di un piano più ampio per offrire lanciatori orbitali multipli, servendo i clienti con missioni che vanno da mega-costellazioni all'esplorazione lunare e dello spazio profondo, oltre a progetti di sicurezza nazionale come il programma Golden Dome.

L'azienda non ha fornito una tempistica per il primo volo del razzo, ma ha sottolineato che il progetto iterativo dell'attuale New Glenn consente di procedere rapidamente nello sviluppo. Il CEO Dave Limp ha pubblicato i rendering digitali del super-pesante New Glenn su X, mostrando il razzo più alto rispetto allo storico Saturn V, con una carenatura di carico utile più grande e capacità potenziate.

Blue Origin ha speso miliardi in quasi un decennio per sviluppare New Glenn, un razzo di 29 piani con un primo stadio riutilizzabile. La nuova variante 9x4 dovrebbe ampliare l'offerta dell'azienda e competere più direttamente con i razzi Falcon di SpaceX e la Starship, ancora in sviluppo.