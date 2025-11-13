Blue Origin riprogramma il lancio del satellite su Marte dopo che la tempesta geomagnetica si è placata

HQ

Il razzo New Glenn di Blue Origin, che trasporta due satelliti della NASA progettati per studiare la meteorologia spaziale su Marte, è tornato in pista per il lancio questa settimana dopo i ritardi causati da una tempesta geomagnetica e cieli nuvolosi. La finestra di lancio a Cape Canaveral è prevista per giovedì, poco prima delle 15:00 (2000 GMT).

I satelliti gemelli EscaPADE, Escape e Plasma Acceleration and Dynamics Explorers, orbiteranno attorno a Marte in tandem per analizzare come le particelle solari cariche interagiscono con il campo magnetico del pianeta e contribuiscono alla perdita atmosferica.

I satelliti EscaPADE studiano il campo magnetico di Marte

La missione segna il primo grande lancio scientifico di Blue Origin per un cliente pagante e il suo primo volo New Glenn dal lancio inaugurale del razzo a gennaio. I precedenti tentativi sono stati rinviati a causa della forte copertura nuvolosa e di una forte tempesta solare che ha interrotto le comunicazioni satellitari e radio.

Nel frattempo, la tempesta geomagnetica ha causato vivide aurore boreali in alcune parti degli Stati Uniti, con l'aurora boreale verde e rosa visibile insolitamente a sud, dal Texas alla Florida. La tempesta si è ora placata, aprendo la strada al lancio diretto su Marte.