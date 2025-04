HQ

Herbert S. Sinclair, l'enigmatico miliardario che ha trascorso la maggior parte del suo tempo appartato in una gigantesca villa tra le montagne, è morto. Nelle ore che seguono, coloro che rappresentano la sua vasta fortuna e i suoi possedimenti trovano una deposizione dell'ultima ora che mina tutti gli altri documenti del tribunale e trasferisce la proprietà di tutte le sue proprietà, inclusa una casa gigante, a te, suo nipote. Ma c'è un problema.

Tutto questo è tuo se riesci a trovare la 46a stanza in una casa che contiene 45 stanze. Perché è così difficile? Perché ogni giorno la planimetria della casa viene ripristinata e il modo in cui le stanze sono ora distribuite e l'aspetto dipende interamente da te. Questa è la premessa di Blue Prince, un simulatore di escape room roguelike in cui devi cercare disperatamente di raggiungere la 46esima stanza della casa. Tuttavia, mettere insieme la giusta costellazione di stanze, raccogliere le risorse necessarie e navigare tra porte chiuse e altre sfide sembra quasi impossibile all'inizio.

Ogni giorno, ti svegli nella tua tenda appena fuori dal parco della villa e ti fai strada nella sontuosa sala d'ingresso. Da lì, ci sono tre porte. Afferrando la maniglia, ti viene presentata una selezione di stanze, di solito tre, ognuna con i propri vantaggi e svantaggi. Ogni stanza in cui entri costa un gradino, di cui ne hai 50, e se esaurisci i gradini o ti imbatti in un vicolo cieco, ti ritiri per la giornata e torni allo stesso punto di partenza del giorno prima.

Le stanze possono darti risorse, come Gems, Coins o Keys, che possono essere utilizzate in seguito per acquistare cibo che ti dà più passaggi o semplicemente sblocca le porte, e possono anche prendere risorse da te, e questo mentre devi tenere d'occhio come le porte che escono da queste stanze ti posizionano andando avanti. Devi creare un percorso dall'atrio alla leggendaria 46a stanza, e questo può essere ottenuto solo con ingegno e molta fortuna.

Questo è essenzialmente un roguelike, e con questo intendo dire che ci sono pochissime risorse che porti con te fuori dalla villa quando hai finito, e si tratta principalmente di capire come mettere insieme le stanze per arrivare fino all'altra estremità e di quali risorse avrai assolutamente bisogno per avere successo. Le stanze sono versatili, ma ce ne sono forse 10-15 tipi in totale, quindi anche se all'inizio sembra un puzzle irrisolvibile, ti renderai subito conto di cosa fa cosa; che una stanza Breaker Box potrebbe finire in un vicolo cieco, ma ti consente di alimentare un'altra stanza che dovrai utilizzare in seguito. Imparerai quanti passaggi ti servono effettivamente e quante porte sono effettivamente bloccate man mano che avanzi.

Dedichiamo un po' più di tempo del solito a spiegare questa intricata rete di meccaniche e strutture interconnesse, proprio perché la premessa è la grande attrazione di Blue Prince. Scoprire come usare queste stanze, quali evitare e quali ti danno le risorse di cui sai di aver bisogno per andare avanti è sorprendentemente soddisfacente, anche se il ritmo sembra ispirato da simulatori di camminata in prima persona come Everybody's Gone to the Rapture, e a volte può diventare un po' sonnolento. Ci sono anche oggetti specifici che ti danno aggiornamenti permanenti lungo il percorso, come un portafoglio che ti dà una moneta extra per ogni cinque che trovi, o una chiave d'argento che garantisce che le prossime opzioni di stanza che ti vengono presentate abbiano molte porte uniche davanti a te.

È eccitante, è soddisfacente ed è messo insieme in modo estremamente intelligente, e in questo modo Blue Prince è in qualche modo un'estensione dei recenti successi di puzzle come Lorelei and the Laser Eyes, poiché sei quasi sopraffatto da quanto siano intricate e coerenti tutte queste meccaniche e strutture.

Il problema è che in questo caso non dura del tutto. Proprio perché Blue Prince è un roguelike, e non un roguelite, nulla di ciò che porti con te viene mantenuto, non c'è una vera progressione diversa da quella che crei mentalmente da solo, e poiché il gioco è così dipendente dall'RNG (le stanze che "drafti" ad ogni porta sono casuali dopo tutto), la frustrazione inizia a manifestarsi dopo circa sette o nove giorni, Quando ti rendi conto che è tanto la fortuna del sorteggio a determinare i tuoi progressi quanto quanto sei diventato abile con il layout unico del gioco. Alcuni roguelike diventano memorabili proprio perché non hai la possibilità di migliorare continuamente, qualunque cosa accada, ma la maggior parte dei giochi beneficia dell'offerta di una qualche forma di progressione e Blue Prince semplicemente non ce l'ha, forse perché sarebbe un po' troppo breve se ci fossero modi per salire di livello, creare scorciatoie, o altrimenti "imbrogliare" il gioco.

Inoltre, i roguelike spesso funzionano perché ogni "corsa", se vuoi, è così breve, ma Blue Prince è un'esperienza lenta, sistematica e intricata in cui una buona corsa potrebbe portarti... Bene, stabiliamo un punto di confronto. L'80% del percorso fino alla 46a stanza può facilmente richiedere 35 minuti per poi tornare al punto di partenza, con la sensazione che sia stata in gran parte solo la sfortuna a metterti in un vicolo cieco, il che non è molto soddisfacente.

Detto questo, Blue Prince trasuda carattere. C'è un'atmosfera unica qui che non è né inquietante né decisamente rilassante. Ci sono piccole stranezze come appunti scritti su foglietti di carta colorati lasciati nelle stanze, ma cambia se ciò che è scritto su di essi sono bugie o verità. Ci sono alcune stanze che ti consentono di conservare oggetti potenti per un'impresa futura e, naturalmente, enigmi autonomi in alcune stanze che sono anche avanzati ed emozionanti da risolvere. È un gioco come nessun altro e un fulgido esempio di innovazione e creatività in forma quasi fluida. Allo stesso tempo, è anche un gioco che ritengo manchi di un sistema di progressione o due che potrebbero rendere ogni corsa un po' più breve, o addirittura aiutare il giocatore a finire dopo aver corso a testa in giù contro un muro per quelle che sembrano ragioni ingiuste per circa 15 ore.

Klara ed io, il mio complice nel puzzle, l'abbiamo realizzato, ed è stato soddisfacente, e non spoilererei quello che verrà, ma Blue Prince è facile da consigliare se hai letto la descrizione della premessa e hai trovato l'idea stessa convincente. È l'idea che vince qui, e forse in futuro lo sviluppatore Dogubomb può lavorare con questo diamante di premessa e lucidare alcuni degli spigoli per far sentire il giocatore come se avesse un po' più di controllo su ogni risultato. Detto questo, Blue Prince ha un'atmosfera da gioco da tavolo piuttosto interessante e, alla fine della giornata, abbiamo finito per dimostrare al compianto Sinclair che eravamo degni di ereditare la sua villa perché l'abbiamo sconfitta. Ed è stato fantastico.