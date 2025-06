Blumhouse sta acquisendo i diritti di Saw

Sembra che una parte importante dell'IP Saw sarà presto sotto una nuova gestione. Blumhouse, la casa di produzione horror dietro successi come Get Out, Five Nights at Freddy's e M3GAN, è pronta ad acquisire la parte dell'IP di Twisted Pictures.

Tramite Deadline, questo accordo non spingerà Lionsgate fuori dai giochi, poiché la società prevede ancora di essere coinvolta come partner e possiede il 50% del franchise. Ma rimetterà la serie in contatto con James Wan, il regista dietro il film originale Saw.

Saw XI doveva uscire a settembre, ma i piani di produzione del film si sono bloccati. È probabile che il prossimoSaw film sarà lontano, ma è possibile che Blumhouse possa indirizzarlo in una nuova direzione.