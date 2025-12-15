BMW brevetta una nuova tecnologia per annullare la guida in stato di ebbrezza

HQ

Indipendentemente dal fatto che un'auto funzioni a elettricità o benzina, o che possa guidarsi quasi sempre da sola, rimane comunque un problema che alcuni selezionati scelgano di bere alcolici e guidare, il che ovviamente porta a migliaia di incidenti e morti ogni anno.

Quindi, come fanno i produttori automobilistici a contrastare questa situazione? Ebbene, BMW ha fatto domanda per un nuovo brevetto, che in teoria combinerebbe la chiave dell'auto con un etilometro. L'idea è che richiederebbe di superare il test dell'etilometro affinché la chiave disattivi l'immobilizzatore.

Secondo il brevetto, il conducente deve soffiare nel etilometro, che può essere mobile o installato nell'auto, e rispetta i limiti locali per i livelli legali di alcol nel sangue.

Se il conducente non supera il test, l'auto si scalderebbe comunque, accenderebbe la radio e altre funzioni intelligenti, ma resterebbe comunque immobilizzata, permettendo all'utente di chiamare un taxi o un altro autista.