BMW finalmente presenterà la nuova i3 questo mese
È la prima della generazione "Neue Klasse" di BMW
Dopo aver scherzato con le immagini per un bel po', oltre a discutere della nuova generazione "Neue Klasse" di veicoli elettrici, BMW ha finalmente fissato una data per la presentazione ufficiale della nuovissima i3.
In un comunicato stampa BMW conferma che questa presentazione avverrà il 18 marzo e confermerà una serie di dettagli già conosciuti, come l'utilizzo di una tecnologia da 800 volt che permette una ricarica fino a 400 kW, e una batteria di circa 108 kWh.
Ci aspettiamo inoltre che presentino un nuovo profilo di design, in cui in particolare i fari anteriori si fonderanno insieme in un'unica fascia senza soluzione di continuità sulla parte anteriore dell'auto.
La cabina si ispirerà all'iX3 con uno schermo touch centrale da 17,9", allontanandosi ulteriormente dai pulsanti fisici.
La produzione inizierà quest'anno e probabilmente arriverà sulle strade verso la fine del 2026.