BMW offrirà nuove auto "modellatrice" con alone

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Anche se non necessariamente è qualcosa che capita spesso, i cosiddetti "modellatori del marchio" che debuttano ai grandi saloni dell'auto o al CES possono essere un modo per un brand di riformare la propria identità o spingere nuove idee. BMW ha già prodotto queste auto in passato, e non sono ancora state concluse. Internamente BMW li ha soprannominati "modellatori di marchi", e ufficialmente ne stanno arrivando altri.

E non sono solo rubatori dello spettacolo, queste auto halo apparentemente verranno vendute, anche loro, anche se non su larga scala o in grandi quantità. Queste auto si colloceranno sopra la gamma base, fungendo da pezzi di riferimento. Mike Reichelt, responsabile della Neue Klasse, ha detto questo alla rivista australiana Carsales:

"Per noi, la parte centrale del marchio è la cosa più importante. Il modo migliore è partire dal centro del brand, e non ai confini del portfolio. Per noi era davvero importante iniziare nella classe di medie dimensioni perché c'è il volume [di vendite]. Per scalare la nuova tecnologia e architettura, serve volume. La [originale] i3 era per esempio una modellatrice di marchi. O la i8. Quello era il momento di creare un modellatore di marchio, lontano dal normale portafoglio di serie. Ora, è completamente il contrario."

Queste auto Halo non arriveranno presto. BMW dà priorità alla sua gamma mainstream, il che significa che i modelli più sperimentali e che definiscono l'immagine arriveranno più avanti nel ciclo.