BMW Open a Monaco: Giocatori teste di serie al torneo ATP 500 guidati da Zverev

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Dopo il Masters di Monte-Carlo in cui Sinner ha spodestato Alcaraz, la maggior parte dei giocatori ATP si divide per continuare la stagione di terra battuta: alcuni vanno in Spagna per il Barcelona Open (Conde de Godó) e altri in Germania per il BMW Open di Monaco, entrambi ATP 500 prima del Mutua Madrid Open della prossima settimana.

Dalla top 10, Alcaraz (numero 2 al mondo), De Miñaur (numero 7), Musetti (numero 9) hanno scelto Barcellona, mentre Alexander Zverev (numero 3 al mondo), Ben Shelton (numero 6 al mondo) e Alexander Bublik (numero 11) giocheranno a Monaco. Jannik Sinner si riposerà questa settimana, e Novak Djokovic non tornerà fino a Madrid la prossima settimana.

Questi sono gli ottavi testa di serie al Munich Open, con la loro classifica mondiale tra parentesi. Tieni presente che l'ordine delle teste di serie potrebbe non corrispondere all'ordine attuale nella classifica, poiché le teste di serie sono state create il 6 aprile:



Alexander Zverev (3)

Ben Shelton (6)

Alexander Bublik (11)

Flavio Cobolli (16)

Francisco Cerúndolo (19)

Luciano Darderi (21)

Arthur Rinderknech (26)

Tallon Griekspoor (32)



Lunedì, Rinderknech ha già sconfitto il suo primo rivale Alex Michelsen, e Ben Shelton affronterà il connazionale Emilio Nava.

Martedì, Zverev debutterà contro Kecmanovic e Daderi contro Zhang. Joao Fonseca gioca anche a Monaco contro Alejandro Tabilo.