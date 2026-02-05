BMW presenta i primi modelli i3 pre-produzione dallo stabilimento di Monaco

HQ

Storicamente, la BMW Serie 3 è stata la parte più popolare della gamma dell'azienda per decenni, ma un equivalente elettrico manca da quando hanno iniziato a produrre i veicoli elettrici della serie i.

Tutto questo cambierà relativamente presto, poiché BMW sta preparando la i3, una berlina elettrica della Serie 3, destinata a essere un punto d'ingresso più accessibile nella gamma. È stato pubblicato un nuovo comunicato stampa con immagini mimetizzate del modello in arrivo, e si promette che continueranno ad aumentare la produzione nella seconda metà del 2026.

"La produzione di veicoli pre-serie è una tappa importante per il nostro stabilimento," Peter Weber, responsabile della fabbrica BMW di Monaco, ha detto. "Per la prima volta, abbiamo costruito una BMW i3 interamente nel nostro stabilimento—utilizzando tecnologie di produzione all'avanguardia e processi digitalmente connessi."

Sembra che i primi modelli saranno consegnati nel 2026, ma quando esattamente è ancora un mistero.