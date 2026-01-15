BMW presenta la nuova M3 come una bestia completamente elettrica

HQ

La BMW M3, in particolare la "M Neue Klasse", è la nuova auto elettrica del produttore tedesco che mira a rivoluzionare il mercato degli veicoli elettrici. È il primo modello della serie "M" ad essere 100% elettrico, motivo per cui sta attirando così tanta attenzione. Questa nuova "M" mira a rappresentare il culmine di tutta la conoscenza ed esperienza di BMW nei veicoli elettrici, così che questo modello soddisfi ampiamente tutte le aspettative dei consumatori, senza compromettere gli elevati standard del produttore.

È dotato della tecnologia BMW M eDrive, cioè quattro motori elettrici della famiglia BMW Gen 6 eDrive e di una batteria da 100 kWh che ospita nuove tecnologie progettate per alte prestazioni, con raffreddamento aggiornato. Questo significa anche che la batteria si caricherà rapidamente e genererà più energia durante la guida, promettendo prestazioni migliori rispetto a qualsiasi batteria precedente.

Per quanto riguarda il motore, le informazioni sono molto promettenti. Con quattro motori (uno per ruota), la precisione e il controllo che offre vanno oltre ciò che qualsiasi altro veicolo elettrico può offrire. È inoltre dotato del nuovo software BMW chiamato "M Dynamic Performance Control", che offre diverse configurazioni come trazione integrale, trazione anteriore o la famosa modalità RWD (trazione posteriore), rendendola in grado di adattarsi alle esigenze di qualsiasi guidatore.

Per chi è ancora titubante a passare a un veicolo elettrico, BMW ha lasciato intendere che ci sarà anche un modello a benzina...