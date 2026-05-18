BMW presenta un nuovo concept sviluppato con Alpina

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BMW ha ufficialmente presentato il nuovo concept Vision Alpina, e sembra aver conquistato internet.

Alpina è una leggendaria azienda di tuning, che si è appena unita completamente al BMW Group, e la Vision è il loro primo progetto come parte di questa entità più ampia. Come riporta Top Gear, è stato presentato al Concorso d'Eleganza Villa d'Este ed è un enorme grand tourer a quattro posti, descritto come "ultra-lusso".

Sotto la superficie, le notizie suggeriscono che l'auto utilizzi un motore V8 invece di andare completamente elettrica, il che ha suscitato dibattiti online, ma comunque probabilmente non verrà inserito in una produzione a serie, né ci sono piani per produrne nemmeno una quantità limitata.

Puoi ammirare l'auto attraverso le immagini qui sotto.