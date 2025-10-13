BMW rende omaggio alla Turbo del 2002 con una nuova M2

HQ

La BMW 2002 Turbo del 1973-1975 è, come tutti sappiamo, un classico terribilmente erotico. Meravigliosamente paffuta e fresca con il suo motore a quattro cilindri da due litri da 170 cavalli e l'ormai leggendaria vernice speciale bianco/blu/rosso. BMW vuole rendere omaggio alla propria storia e ha quindi sviluppato una versione speciale della M2 con dettagli che dovrebbero ricordare il vecchio 2002. La cosa pazzesca qui, tuttavia, è che il prezzo è di circa $ 15.000 in più rispetto al modello standard della M2 Competition e per questo ottieni solo un tetto in fibra di carbonio e adesivi. Non ottieni più potenza, nessuno smorzamento migliore, nessun freno o sospensione peggiore.

Comunicato stampa BMW: "Oggi, alla Motul Petit Le Mans 2025 a Road Atlanta, BMW ha svelato l'edizione limitata 2026 M2 Turbo Design Edition. La sua vivida vernice Alpine White è drappeggiata con strisce Motorsport dipinte a mano e una grafica nera del cofano con la scritta "turbo" a specchio, che rende un tributo reverenziale alla leggendaria BMW 2002 turbo del 1974-1975.

Cinquant'anni fa, la Serie 02 è stata fondamentale per affermare BMW come produttore di veicoli che offrono sia prestazioni coinvolgenti a tutto tondo che praticità quotidiana. Il turbo del 2002 ha dimostrato che la BMW poteva aumentare l'intensità delle prestazioni senza compromettere l'usabilità. L'M2 di oggi incarna la stessa filosofia, fondendo un'emozionante esperienza di guida su strada o in pista con il comfort, la praticità e la civiltà quotidiani.

La M2 Turbo Design Edition 2026 sarà prodotta in numero estremamente limitato a partire da gennaio del 2026. Arriverà molto ben equipaggiato ed esclusivamente con un cambio manuale a 6 marce, con un prezzo consigliato di base di $ 82.900 più $ 1.175 di destinazione e gestione.