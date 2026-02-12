BMW svela il nuovo logo del suo sottomarchio di lusso "Alpina"

HQ

Le auto BMW sono sempre un argomento caldo di conversazione. È un marchio di cui migliaia di autisti si fida ed è sempre stato associato a un certo livello economico e status sociale. Oggi presentano il nuovo logo di "Alpina", il loro sotto-marchio di lusso che non è alla portata di tutti, ma che tutti noi sogneremo di possedere un giorno.

Questo marchio sarà posizionato da qualche parte tra BMW e Rolls-Royce, e il suo nuovo logo, pur rispettando alcuni elementi dell'originale precedente all'acquisizione da parte di BMW, ha quel tocco "premium" che si vede nei marchi di lusso.

I colori esterni caratteristici, tra cui blu e verde, saranno mantenuti, così come una versione ridisegnata dei classici cerchi in lega a 20 raggi di Alpina. Gli interni dei futuri modelli BMW Alpina presenteranno anche materiali migliorati separati da quelli dei modelli BMW standard.

BMW Alpina afferma che continuerà a offrire "prestazioni eccezionali ad alta velocità con livelli eccezionali di comfort", e un focus specifico sulla capacità di turismo su lunghe distanze aiuterà a differenziarla dalla BMW M. Il nuovo marchio BMW descrive il suo cliente target come "intenditori che apprezzano l'eccezionale."

Il primo modello BMW Alpina dovrebbe essere presentato entro la fine di quest'anno, con le vendite previste nel Regno Unito per il 2027.

Riuscirà a competere con la nuova Ferrari EV?