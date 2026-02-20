Bob Odenkirk è protagonista di un altro film d'azione con un solo uomo d'azione

Bob Odenkirk, oltre a essere un eccellente avvocato nell'universo di Breaking Bad, si è ritagliato un certo spazio diventando una delle stelle moderne dell'esercito da solo uomo più conosciute. Dopo il successo di Nobody, non ci è voluto molto perché l'attore apparisse in un sequel e ora sta facendo qualcosa di simile in una serie di film completamente diversa.

Conosciuto come Normal, questo è un film che segue uno sceriffo supplente che si ritrova coinvolto in ogni tipo di dramma e follia dopo che una rapina in banca finita male ha devastato la sua piccola città nella campagna del Minnesota. Da qui, presto scopre che la città forse non è come sembra, mettendolo su una strada in cui deve affrontare tonnellate di minacce e nemici, inclusi quelli che sembrano essere gli Yakuza, e altrimenti uccidere o essere ucciso.

La sinossi completa di Normal spiega: "Per lo sceriffo Ulysses (Odenkirk), il suo incarico provvisorio nella pittoresca cittadina americana del Midwest di Normal era pensato come una gradita pausa sia dai suoi problemi coniugali sia dai recenti feriti morali in servizio. Ma quando una rapina in banca fallita interrompe il ritmo tranquillo del comune, un oscuro segreto viene involontariamente svelato, e Ulisse scopre presto che la città non è affatto il suo omonimo."

Proviene dal regista di Magnolia Pictures e Free Fire, Ben Wheatley, Normal presenta anche i talenti di Lena Headey e Henry Winkler, con il film previsto per la prima nelle sale a partire dal 17 aprile. Guarda il trailer qui sotto.