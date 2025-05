Bob Odenkirk è tornato, il trailer di Nobody 2 è qui

Bob Odenkirk è tornato nei panni di Hutch Mansell nel primo trailer di Nobody 2, e sembra che la sua vacanza in famiglia sarà tutt'altro che rilassante. Infatti, anche se l'uomo più anziano sta facendo del suo meglio per lasciarsi alle spalle il suo passato violento, è ancora una volta costretto a ricorrere alla violenza quando i suoi figli vengono minacciati da teppisti locali.

Sulla sedia del regista c'è Timo Tjahjanto con Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd e RZA di nuovo nei rispettivi ruoli. Sharon Stone interpreta la nuova nemica, Lendina, un boss spietato e, a giudicare dal trailer, ci sarà molta azione esplosiva. Questo è esattamente ciò che ci si aspetterebbe da un sequel di Nobody. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

Non vedi l'ora di Nobody 2 ? Il film sarà presentato in anteprima ad agosto.