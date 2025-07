Bob Odenkirk spacca il culo nel nuovo trailer di Nobody 2

HQ

Il sicario in pensione si sta preparando a partire per una vacanza con la famiglia. Naturalmente, le cose non vanno proprio come previsto e l'apparentemente noioso padre di famiglia si ritrova di nuovo nel mirino mentre è costretto ad affrontare un gruppo di loschi personaggi nella piccola città di Plummerville.

Accanto a Odenkirk nel ruolo principale, suo padre è tornato ancora una volta, interpretato da Christopher Lloyd, e questa volta anche Connie Nielsen ha la possibilità di mostrare le sue doti d'azione. Abbiamo anche John Ortiz nei panni di un corrotto gestore di un parco divertimenti, Colin Hanks nei panni di uno sceriffo viscido e nientemeno che Sharon Stone nei panni di un boss mortale.

Il film è diretto dall'asso indonesiano dell'azione Timo Tjahjanto, che si è già fatto un nome con The Night Comes for Us e Headshot. La sceneggiatura è di Derek Kolstad (creatore di John Wick) e Aaron Rabin, basata su un racconto dello stesso Kolstad. Le prime recensioni e le note stampa elogiano le prestazioni fisiche di Odenkirk: si è allenato duramente e ha tirato fuori alcune scene di combattimento davvero pazzesche, che il regista Tjahjanto ha descritto come "pazzesche".

Come previsto, Nobody 2 è classificato R, quindi preparati per una succosa dose di violenza deliziosamente oltraggiosa, con parti uguali di umorismo nero e azione brutale. Dai un'occhiata al nuovissimo trailer qui sotto.

