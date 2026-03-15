Bob Odenkirk su Nobody 3: "Non so se riuscirò a farlo"

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Abbiamo sempre amato i film con un solo uomo-militare, ma i film di John Wick hanno davvero dato a questo sottogenere una spinta enorme ultimamente, tanto che oggi ci sono tantissime opzioni in questo segmento. Un esempio è la serie Nobody, che presenta Bob Odenkirk nei panni di un uomo apparentemente normale che in realtà ha un passato come assassino altamente addestrato e letale.

Il primo film di Nobody si rivelò un grande successo, portando presto all'arrivo di un sequel. Questo film, Nobody 2 come era semplicemente chiamato, ebbe meno successo, ed è per questo che ora dobbiamo chiederci se verrà realizzato un terzo film di Nobody.

A questo proposito, Odenkirk è stata ora interrogata da ScreenRant, dove l'attore ha dichiarato di non essere sicuro nemmeno lui se Nobody 3 sarà approvato. Spiega che "ha delle idee" ma che "non so se riuscirò a farlo."

Al momento, tutte le carte restano a Universal Pictures, che ora deve decidere il futuro dei film di Nobody.