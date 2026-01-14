Bobby Kotick afferma che gli azionisti dovrebbero essere grati che Activision sia stata venduta a Microsoft

HQ

È stata ed è ancora la più grande acquisizione mai realizzata nel mondo dei videogiochi. Stiamo parlando, ovviamente, di quando Microsoft ha acquistato Activision Blizzard in un accordo che supera di gran lunga il costo dell'acquisizione da parte del Saudi Public Investment Fund di Electronic Arts. Ma nonostante ciò, molti credono che Microsoft se la siano cavata troppo economicamente con un prezzo di 95 dollari per azione (un costo totale di 68,7 miliardi di dollari), il che significa che tutti gli azionisti e i fondi con Activision Blizzard azioni erano sottopagati.

Questo ha spinto il grande Swedish Seventh AP Fund (un fondo pensione) ad avviare un'indagine, basandosi sull'ipotesi che l'allora CEO Activision Blizzard Bobby Kotick avesse accelerato l'acquisizione per sfuggire a gravi accuse contro di lui e l'azienda, tra cui molestie sessuali. Ora Game File (grazie IGN) riporta che Kotick ha commentato la questione e, come previsto, respinge le accuse sostenendo invece di aver venduto esattamente al momento giusto perché l'industria delle console è in declino:

"Oggi, dato che le vendite su console sono ai minimi storici e le vendite di Call of Duty sono calate di oltre il 60% rispetto all'anno precedente, il querelante dovrebbe esprimere estrema gratitudine per la lungimiranza dimostrata dalla leadership di Activision nel completare questa transazione."

Game File nota che la cifra è di Kotick e non può essere verificata, poiché né Activision Blizzard né Microsoft hanno confermato un calo del 60% nelle vendite Call of Duty. Tuttavia, sembra probabile un calo a causa di ascolti più bassi e di una concorrenza più dura, e le vendite di console negli Stati Uniti erano estremamente scarse alla fine del 2025, con novembre come il mese peggiore per le vendite di videogiochi dal 1995.

Kotick scrive anche, ancora una volta senza prove, che The Embracer Group è dietro le accuse, il che li aiuterà a guadagnare quote di mercato a spese di Activision Blizzard:

"Questa causa nel Delaware era apparentemente volta ad aiutare Embracer ad aumentare la sua presenza nel mercato californiano a spese di Activision, rendendo più difficile per Activision reclutare talenti ed espandersi attraverso attività di M&A del tipo su cui Activision si è affidata storicamente."

Embracer nega questo, e resta da vedere dove finirà. Secondo te, il Activision Blizzard è stato venduto troppo a basso costo?