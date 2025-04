Boeing punta all'X-37B e ai satelliti per il Golden Dome del Pentagono Boeing si posiziona come un attore chiave nella corsa per costruire la rete di difesa missilistica nazionale degli Stati Uniti.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Mentre il Pentagono perfeziona la sua visione per il Golden Dome, ovvero l'iniziativa di difesa missilistica nazionale, Boeing si sta appoggiando a piattaforme collaudate per ottenere un vantaggio strategico. Ora sappiamo che il gigante aerospaziale sta puntando i riflettori sull'X-37B e sulla sua crescente costellazione di satelliti per il tracciamento dei missili come candidati a unirsi allo sforzo. Mentre la struttura finale del Golden Dome è ancora nascosta, Boeing è in trattative con i funzionari della difesa. L'X-37B continua ad evolversi ad ogni missione, mentre Millennium Space Systems sta espandendo la produzione per soddisfare la crescente domanda di satelliti di tracciamento ipersonici. Pertanto, Boeing sembra pronta a soddisfare rapidamente le esigenze future, senza bisogno di reinventare la ruota. CAPE CANAVERAL, FL, USA - 28 DICEMBRE 2023: Lancio notturno SpaceX Falcon Heavy USSF-529 che manda in orbita il veicolo di prova orbitale X-37B. Immagine ad alto contrasto // Shutterstock