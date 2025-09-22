Bold Beetle Games parla del "bel paragone" di Dung Slinger con Hollow Knight

Questo settembre, gran parte della conversazione ha riguardato il sequel di Team Cherry Hollow Knight: Silksong. Se hai giocato e ora stai cercando qualcosa di simile per continuare a soddisfare il tuo appetito, forse vale la pena dare un'occhiata al prossimo platform di Bold Beetle Games.

Questo è noto come Dung Slinger, ed è un progetto in cui giochi nei panni di uno scarabeo stercorario che è incatenato a una palla di cacca e deve navigare in un mondo mentre questa palla ti appesantisce. Si potrebbe descriverlo come un compito di Sisifo, e uno che alcuni hanno già paragonato a Hollow Knight.

Parlando di questi confronti, abbiamo parlato con lo sviluppatore Ashe Foltin di IFA 2025 di recente, dove abbiamo parlato un po' dei confronti Hollow Knight.

"È sempre un bel paragone, solo che sai, crescere o crescere con Silksong o come Hollow Knight. È molto bello che le persone dicano: "Oh, questo gioco me lo ricorda e in modo positivo". Quindi spero che possiamo aspirare a quelle grandi vette".

Abbiamo poi discusso in modo più approfondito anche la premessa del gioco e ciò che i giocatori dovranno fare.

"Quindi l'idea di base è che sei incatenato a una gigantesca palla di merda e hai una mazza da golf e sei un minuscolo scarabeo stercorario che colpisce la merda in giro perché sei stato incatenato alla tua palla e vuoi vendicarti, vuoi indietro la tua libertà e ora devi padroneggiare quell'arte di lanciare sterco per colpire la palla, Supera gli ostacoli, sconfiggi i tuoi nemici e riconquista la tua libertà".

Infine, per coloro che si chiedono come la palla di cacca influenzi il movimento, Foltin ce lo ha detto.

"Influisce praticamente sul tuo movimento in ogni modo. Quindi, all'inizio della partita, la palla è una lotta costante. Hai costantemente a che fare con... sei incatenato alla palla, non puoi muoverti liberamente e devi mantenerla, ma alla fine del gioco impari davvero come usare la palla a tuo vantaggio in modo da poter correre velocemente per tutto il gioco toccando a malapena il pavimento, volando sempre, e questo è il tuo intero nucleo, La parte divertente. Quindi, alla fine, si gioca meno come un platform e più come un gioco di combattimento in cui ti stai semplicemente destreggiando con quella palla di merda in aria".

Dai un'occhiata all'intervista completa per saperne di più su Dung Slinger qui sotto.