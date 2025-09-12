Bolsonaro condannato a 27 anni dopo la condanna per tentato colpo di stato

HQ

Ieri è arrivata la notizia che Jair Bolsonaro è stato condannato per aver pianificato un colpo di stato per aggrapparsi al potere dopo le elezioni del 2022. Oggi, la Corte Suprema del Brasile ha confermato la sua punizione: una condanna che si estende per 27 anni, segnando una prima storica nella storia democratica della nazione. I suoi avvocati definiscono la pena eccessiva e stanno preparando appelli, ma per ora l'ex presidente rimane confinato, di fronte alla caduta più ripida di qualsiasi leader brasiliano dalla fine del regime militare. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!