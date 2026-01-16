Bolsonaro si rivolge ai libri per ridurre il tempo in prigione

HQ

Gli avvocati di Jair Bolsonaro hanno trovato un modo insolito per permettere all'ex presidente brasiliano di ridurre la pena detentiva di 27 anni ricevuta per aver pianificato un colpo di stato. Secondo la legge brasiliana, i detenuti possono ridurre la pena di quattro giorni per ogni libro che leggono, uno schema che un giudice della Corte Suprema ha ora approvato per Bolsonaro.

La mossa è ironica, dato il disprezzo dichiarato da tempo di Bolsonaro per la lettura. In passato ha detto di non avere tempo per i libri e una volta ha affermato di essere passato anni senza finirne uno. Per qualificarsi alla riduzione, tuttavia, i detenuti devono presentare rapporti scritti che dimostrino di aver effettivamente letto ogni titolo.

Jair Bolsonaro // Shutterstock

La lista di letture approvate può rivelarsi particolarmente impegnativa. Include libri sui diritti degli indigeni, il razzismo, la protezione ambientale e la brutalità della dittatura militare brasiliana dal 1964 al 1985, un regime che Bolsonaro ha apertamente elogato. Tra questi ci sono lunghi classici come Guerra e Pace e Don Chisciotte, oltre a un libro per bambini intitolato Democrazia!.

Bolsonaro, recentemente trasferito in una prigione di massima sicurezza a Brasilia, ha precedentemente citato come suo libro preferito un memoir scritto da un noto ufficiale militare accusato di tortura durante la dittatura. Quel titolo non compare nella lista ufficiale, che invece include opere che affrontano proprio gli abusi che Bolsonaro ha spesso difeso...