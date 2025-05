Boltgun - Parole di vendetta rilasciato gratuitamente su Steam

Questo spin-off gratuito trasforma il concetto di boomer-sparatutto in una brutale prova di padronanza della tastiera. Le meccaniche sono prese direttamente da Typing of the Dead, il che significa che non si spara ai nemici, ma si digitano fino all'oblio martellando le parole che compaiono sopra le loro teste.

Il che è molto più difficile di quanto sembri, soprattutto quando il gioco aumenta la complessità e si aspetta che tu scriva Manufactorum o Astronomican in un secondo o due.

Il gioco si svolge ancora una volta su Forge World Graia, dove tu, nei panni di Malum Caedo, combatti gli eretici, questa volta con la tua tastiera come arma principale. Le parole sono generate casualmente e Words of Vengeance offre quattro diversi livelli di difficoltà, soddisfacendo sia i nuovi arrivati che i guerrieri da tastiera incalliti.

Words of Vengeance è disponibile come download completamente gratuito su Steam. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

Darai una possibilità a Parole di vendetta?