Bombardamento con parapendio al festival buddista del Myanmar provoca almeno 24 morti

Un festival buddista nel centro del Myanmar si è appena trasformato in un massacro quando un parapendio ha sganciato bombe su una folla di manifestanti che si opponevano al regime militare. L'esplosione ha distrutto il raduno durante la festa di Thadingyut, uccidendo almeno 24 persone e ferendone molte altre. I membri della resistenza locale hanno detto di aver avvertito di un possibile attacco aereo, ma di non essere stati in grado di prevenire l'assalto. I gruppi per i diritti umani hanno condannato l'attacco come parte di una crescente ondata di raid aerei indiscriminati effettuati dalla giunta, che deve affrontare una pressione crescente e una diminuzione delle risorse militari.