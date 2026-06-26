Boom Studios acquista i diritti di pubblicazione di Invader Zim, promettendo una "nuova era"

HQ

Buone notizie, viaggiatori cosmici! L'editore Boom Studios ha annunciato di essere riuscita a ottenere i diritti di pubblicazione del franchise animato Invader Zim e che, come parte di questo sforzo, presto cercherà di lanciare una "nuova era" per il celebre personaggio alieno.

Ciò è stato confermato in un post sui social media in cui Boom sottolinea che ci sarà "un ritorno della supremazia Irken" già oltre il 2026, senza una data precisa fornita al momento.

Non sappiamo ancora nulla dei team che lavoreranno insieme per riportare in vita Invader Zim, né dei formati di uscita in programma, ma IGN ha confermato che ci sarà un equilibrio tra "invasioni completamente nuove, cospirazioni e avventure catastrofiche " e quello dei racconti più vecchi.

Annuncio pubblicitario:

Qui sotto potete vedere alcune nuove illustrazioni per il ritorno di Invader Zim.

Annuncio pubblicitario: